2019/08/01 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الخميس، الإفراج عن 629 نزيلاً خلال شهر تموز الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل: الإفراج عن 629 نزيلا خلال شهر تموز الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل: الإفراج عن 629 نزيلا خلال شهر تموز الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).