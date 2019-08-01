2019/08/01 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافة واردة لعبد المهدي بسبب موافقته بصرف رواتب الإقليم

الخميس

01

أب

2019 :

12:46 pm

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اكد النائب عن تحالف سائرون، امجد العقابي، اليوم الخميس، انه من

المحتمل جدا ان تكون استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للبرلمان

بسبب موافقته لصرف أجور إقليم كردستان.

وقال العقابي، في حديث لـه ان "عبد المهدي يعد المخالف الأول ويجب

محاسبته قبل وزير المالية"، مبينا ان "وزارة المالية قدمت كتابا لعبد

المهدي لغرض موافقته بصرف رواتب الإقليم فوافق على صرفها

".

وأوضح، ان "أجوبة وزير المالية ووزير النفط ومدير الرقابة المالية عند

استضافتهم لم تكن شافية ومقنعة"، موضحا ان "الوزراء حصروا

الأسباب في عدم سيطرتهم على الاوضاع في اقليم

كردستان".

وأشار، الى ضرورة ان "يكون هنالك قانون يضم جميع الشركات

النفطية من الشمال الى الجنوب وجمع عائداتها في مكان واحد لغرض

السيطرة على هذا الوضع"، مؤكدا ان "رئيس الوزراء هو من اعطى الضوء

الأخضر لوزير المالية بصرف رواتب الإقليم، وهذا ما يتحتم ان تكون

هنالك استضافة ورادة لعبد المهدي

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