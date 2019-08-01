2019/08/01 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية توضح مشاركة العراق في مباحثات إستانا اليوم بشأن سوريا

أوضحت وزارة الخارجية، الخميس، مشاركة العراق اليوم في مباحثات

إستانا اليوم بشأن سوريا,

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان، "يشاركُ العراقُ

اليوم الخميس، في مُحادَثات أستانة التي تعتبرُ احدى مساراتِ الحوار

المهمة لأطرافِ النزاع السوريّ-السوريّ، والتي يمكنُ اَن تفضيَّ

للتوصُّل إلى نهايةِ العنف الدائرِ في هذا البلد، والخروجِ بنتائج

إيجابيَّة".

وأضاف الصحاف "ونُرحِّب بأيّ جُهُودٍ لحلِّ الأزمة السوريَّة،

وندعمُ بقوةٍ إنهاءَها بالسُبُلِ السلميّة، ونُعربُ عن استعدادِنا

للتنسيقِ مع دولِ العالمِ في سبيلِ إنهاءِ مُعاناةِ الشعبِ السوريِّ

الذي دخلَ عامَهُ التاسع".

واشار الى انه "لخُصُوصيّة سوريا بصفتِها دولةً عربيّةً شقيقةً، فقد

دعونا منذً اندلاعِ الأزمةِ للجوءِ إلى خياراتِ الحلِّ السلميِّ

الذي يُجنِّبها الدخولَ في أتون صراعاتٍ يكونُ الخاسرُ الوحيدُ فيها

هو الشعبَ السوريّ، وما نزالُ نسعى إلى توفيرِ المُناخ المُناسِب

لبلورةِ موقفٍ مُشترَكٍ، وتوجُّهٍ واضحٍ نحوَ حلِّ هذه الأزمةِ

بالسُبُلِ السياسيَّة، والابتعادِ عن الحلِّ العسكريّ".

واكد ان "العراق لم، ولن يدَّخرَ أيَّ جهدٍ بالمُشارَكة في كلِّ ما

من شأنه إنهاءُ الأزماتِ في المنطقة، ولدينا تاريخٌ حافلٌ سواءٌ على

مُستوى المُبادَرة، أم المُشارَكة، ويشارك العراقُ لأولِ مرَّة في

هذه المُحادَثات بصفةِ مُراقِب مع مُمثلين رفيعي المُستوى من الأممِ

المتحدة، والأردن، ولبنان".

ولفت الى ان "مشاركةُ العراقِ في المُحادَثاتِ هي استجابةٌ لدعوةٍ

وُجِّهت إلينا من الدولِ الضامنةِ لمسارِ أستانة روسيا وتركيا

وإيران، والتي أعلنت في البيانِ الختاميّ لأستانة 12 اتفاقَها على

دعوةِ العراق ولبنانَ بصفةِ مُراقِبين"

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