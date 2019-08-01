2019/08/01 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، اليوم الخميس، منع وزارته هدر قرابة 13 مليار دينار.وقال موسى، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مكتب مفتش عام الوزارة تمكنت من منع هدر (12) مليار و(735) مليون و(261) الف دينار من المال العام عبر ضبط فروقات في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة: الوزارة منعت هدر قرابة 13 مليار دينار وكالة خطوة برس.

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