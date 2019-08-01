2019/08/01 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن القضاء اليوم الخميس عن إصدار محكمة جنايات المثنى احصائية حول الأحكام التي طالت المدانين بجرائم الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية في المحافظة خلال ستة أشهر.وقال بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “محكمة جنايات المثنى اصدرت أحكاما قضائية بحق 33 متهما عن جرائم الحبوب المخدرة تتراوح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى: السجن لـ33 مدانا بتجارة المخدرات خلال ستة أشهر وكالة خطوة برس.

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