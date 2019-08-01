2019/08/01 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت “سامسونغ” مؤخرا هاتف Galaxy A80، الذي جاء بتصميم فريد وقدرات تصوير غير مسبوقة.وأكثر ما يميز هذا الهاتف هو التصميم المبتكر للهيكل، والذي أتى بكاميرا خلفية مثبتة على قسم متحرك دوار، يحولها إلى كاميرا أمامية بكبسة زر، ما يعطيها قدرات غير مسبوقة لالتقاط صور السيلفي العالية الدقة.ومن أهم الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرّف على الهاتف الكاميرا الجديد من سامسونغ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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