2019/08/01 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل السيد وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” والوفد المرافق له يوم الثلاثاء المصادف 3 0 تموز2019 دولة الكويت في زيارة رسمية.والتقى سيادته سمو أمير دولة الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”.ونقل السيد وزير الداخلية تحيات السيد رئيس الوزراء الدكتور “عادل عبدالمهدي” إلى سمو الأمير والشعب الكويتي الشقيق ، مؤكداً حرص العراق على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملخص زيارة وزير الداخلية الياسري إلى دولة الكويت الشقيقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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