2019/08/01 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، اليوم الخميس، حكما بالسجن 15 عاما على مدانة اذربيجانية الجنسية لانتمائها ‏إلى عصابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 15 عاما لأذرية عملت ممرضة لصالح "داعش" بالعراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 15 عاما لأذرية عملت ممرضة لصالح "داعش" بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).