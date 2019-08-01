كربلاء.. تنفيذ 12 مذكرة إلقاء القبض واعتقال عدد من المطلوبين بتهمة السرقة

2019/08/01 | 12:59

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العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الخميس، عن تنفيذ 12 مذكرة إلقاء القبض على مطلوبين بتهم جنائية مختلفة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته

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