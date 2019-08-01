مسلحون يسلبون 'تك تك' ويطعنون صاحبه شرقي بغداد

2019/08/01 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن مسلحين سلبوا دراجة "تك تك" وقاموا بطعن صاحبها شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين سلبوا شخصاً دراجته النارية (تك تك) بعد أن قاموا بطعنه بسلاح أبيض في مناطق متفرقة من الجسم ضمن مدينة الصدر".وكان مصدر في الشرطة أفاد، الجمعة (26 تموز 2019)، بأن مسلحين سلبوا دراجة "تك تك" وقاموا بقتل صاحبها في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

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