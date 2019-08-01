الأسد يهنئ الجيش السوري بذكرى تأسيسه

2019/08/01 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس السوري بشار الأسد جيش بلاده بالذكرى الـ74 لتأسيسه، مؤكداً أن “الحرب المفروضة على مدى أكثر من ثماني سنوات” لم تثن القوات المسلحة عن أداء واجباتها تجاه الوطن.وأكد الأسد أن القوات المسلحة “لم تدخر الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأبنائه”، مضيفا أنها سطرت “أروع صور البطولة والفداء في حربها على الإرهاب …

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