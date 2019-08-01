2019/08/01 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت “غوغل” مقطع فيديو ترويجيا لهاتف “Pixel” الجديد المنتظر أن تطلقه خريف العام الجاري.ويظهر الفيديو أن “Pixel 4” سيأتي بميزة التعرف على الوجوه “Face ID”، التي تساعد على فك قفل الشاشة بأمان دون الاستعانة بماسح بصمات الأصابع.كما ذكرت “غوغل” أن بيانات ميزة “Face ID” التي ستأتي في هذا الهاتف ستتم معالجتها بواسطة رقاقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تكشف عن بعض أسرار هاتف Pixel المنتظر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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