2019/08/01 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اعلن ديوان الوقف الشيعي، الخميس، عن رفعه دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم بسبب تنظيمه افتتاحية بطولة غرب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الوقف الشيعي يرفع دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الوقف الشيعي يرفع دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).