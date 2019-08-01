2019/08/01 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الجيش العراقي، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن إحالة رئيسه عثمان الغانمي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكتب رئيس أركان الجيش ينفي إحالة الغانمي على التقاعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكتب رئيس أركان الجيش ينفي إحالة الغانمي على التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).