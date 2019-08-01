الهجرة .. منع هدر قرابة 13 مليار دينار

2019/08/01 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى إن ” الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع مكتب مفتش عام الوزارة ، تمكنت من منع هدر (12) مليارا و(735) مليونا و(261) الف دينار من المال العام ع، بر ضبط فروقات في الاسعار مابين العامين الماضي والجاري .وقال الوزير في بيان ” ان الوزارة حققت انجازا كبيرا على […]

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