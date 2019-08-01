مكتب رئيس أركان الجيش ينفي إحالة الغانمي على التقاعد

2019/08/01 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … نفى المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الجيش العراقي، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن إحالة رئيسه عثمان الغانمي على التقاعد.وذكر بيان لرئاسة أركان الجيش العراقي, تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه ,ان”لا صحة للانباء التي تحدثت عن إحالة رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي على التقاعد”.وأضاف، عدم وصول أي تبليغ رسمي للمكتب بخصوص أمر […]

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