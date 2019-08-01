2019/08/01 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، رزاق محيبس، اليوم الخميس، انه تقدم لاستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب وقدم كافة الملفات والوثائق لهيئة الرئاسة وبانتظار تحديد موعد الاستجواب، موضحا ان الملفات فيها “مخالفات قانونية وشبهات فساد” وتجاوز للصلاحيات.وقال محيبس في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الاستجواب حق قانوني كفله […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية تستبق استجواب وزير الكهرباء بـ”مخالفات قانونية وشبهات فساد” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية تستبق استجواب وزير الكهرباء بـ”مخالفات قانونية وشبهات فساد”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية تستبق استجواب وزير الكهرباء بـ”مخالفات قانونية وشبهات فساد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).