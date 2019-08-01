2019/08/01 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح مرض السكري من النوع الثاني وباء واسع النطاق في العالم، يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة حال ترك دون علاج.وتتميز الحالة الصحية هذه بارتفاع نسبة السكر في الدم، والافتقار النسبي للأنسولين.وتشمل أعراض المرض الشائعة: زيادة العطش والتبول المتكرر وفقدان الوزن غير المبرر.أما الأعراض الأخرى فتتضمن: زيادة الجوع والشعور بالإرهاق والتقرحات، التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رائحة كريهة قد تدل على الإصابة بالسكري وكالة صدى الاعلام للانباء.

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