في بغداد .. الحكم بالسجن اربع سنوات لمدان ابتز فتاة وهدد بنشر صورها

2019/08/01 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مدان ابتز فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مهددا اياهن بنشر صور خاصة.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى اليوم الاربعاء ان “الهيئة الثانية في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية متهم يقوم بابتزاز الفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وانستغرام) حيث يقوم بتهديدهن بنشر صورهن او دفع مبالغ مالية”.

ولفت البيان الى ان “المدان اعترف بارتكابه ما نسب اليه وان الادلة تكفي لإدانته لذا اصدرت المحكمة بحقه حكمها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفقاً لاحكام المادة 430/1 من قانون العقوبات العراقي”.

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