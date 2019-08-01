2019/08/01 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / خطوة برس أعلنت مديرية شرطة كربلاء اليوم الخميس عن نشاطاتها خلال اليومين الماضيين، لافتة إلى أنها وفرت الحماية لنحو 30 ألف متفرج خلال افتتاح بطولة غرب اسيا.وذكر بيان لها تلقت خطوة برس نسخة منه أن “جميع مفاصل قيادة شرطة كربلاء والاجهزة الامنية الاخرى، وفرت الحماية الكافية لأكثر من 29 الف متفرج في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء: أمّنا سلامة نحو 30 ألف متفرج في افتتاح غرب آسيا وكالة خطوة برس.

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