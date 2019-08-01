2019/08/01 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الخميس، الإفراج عن 629 نزيلاً بينهم 59 مشمولاً بالعفو العام خلال تموز الماضي.وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (629) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل: الإفراج عن 629 نزيلاً بينهم 59 مشمولاً بالعفو العام خلال تموز الماضي وكالة خطوة برس.

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