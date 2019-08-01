محكمة القضاء الاداري تصادق على قرار اقالة محافظ ذي قار

2019/08/01 | 13:32

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بغداد اليوم _ ذي قار

صادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس (1 اب 2019)، على قرار إقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري.

وذكر مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة الإدارية، ردت الطعن المقدم من محافظ ذي قار، يحيى الناصري، وصادقت على قرار بصحة الاستجواب والاقالة".

قبيل ذلك، صادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس، 01 آب، 2019، على قرار اقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة القضاء الاداري صادقت على قرار مجلس المحافظة الديوانية، القاضي باقالة المحافظ سامي الحسناوي من منصبه".

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الخميس (1 اب 2019)، عن خفايا أكبر عملية امنية نوعية جرت خلال 2019.

وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "4 تشكيلات امنية تضمنت (استخبارات ومكافح

بغداد اليوم - الديوانية

صادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس، 01 آب، 2019، على قرار اقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة القضاء الاداري صادقت على قرار مجلس المحافظة الديوانية، القاضي باقالة المحافظ سامي الح

بغداد اليوم - بغداد

رفع نواب التحالف الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي ، الخميس 1 اب 2019، دعوى قضائية ضد امرأة بتهمة تمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين خلال تظاهرة في كركوك.

وقال بيان صادر عن الاتحاد انه "قدم نواب كركوك للاتحاد ا

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