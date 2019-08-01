مقتل 5 اشخاص غالبيتهم من البيشمركة بهجوم لداعش في ديالى

2019/08/01 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الخميس، بمقتل 5 اشخاص غالبيتهم من قوات البيشمركة الكردية جراء هجوم شنه تنظيم داعش في ديالى.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “تنظيم داعش شن هجوماً على منطقة (كولجو) الواقع بين منطقتي كلار وجلولاء في ديالى”.واضاف، أن “الهجوم اسفر عن وقوع 5 قتلى، اربعة منهم من قوات الامن […]

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