رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع مغلق غربي بغداد

2019/08/01 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع مغلق غربي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الآلي والهندسي في الامانة، تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 3 ضمن حي القضاة المحلة 622 في المنصور”.واضافت، ان” […]

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