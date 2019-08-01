الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه بتشكيل فريق مركزي لمتابعة تنفيذ قرار تحسين بيئة الاعمار والاستثمار

2019/08/01 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي لجنة المشاريع المتلكئة بتشكيل فريق خاص مركزي لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحسين بيئة الإعمار والإستثمار.وأكد الأمين العام، خلال ترؤسه إجتماعا للجنة المشاريع المتلكئة ” اهمية متابعة القرار في جميع الجهات القطاعية، من أجل عدم بقاء القرار دون تنفيذ”.وكلف أعضاء اللجنة بتحديد الأطراف ذات العلاقة، […]

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