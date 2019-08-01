كيف تسير على سطح القمر دون مغادرة الأرض؟

2019/08/01 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارتصادف هذا العام الذكرى الخمسين لأول هبوط على سطح الرفيق الوحيد للكرة الأرضية "القمر"

وهذه خطوة واحدة صغيرة لرجل، لكنها قفزة عملاقة للبشرية".



بهذه الكلمات من رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ بدأ فصل جديد في استكشاف الفضاء.

بالنسبة لكثير من الناس، هناك فرصة ضئيلة في التمكن من السفر والوقوف على سطح القمر.



ولكن هناك أماكن على كوكبنا يمكن أن تجعلك تشعر وكأنك فعلا على سطح القمر.

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