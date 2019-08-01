الدفاع تنفي احالة الغانمي على التقاعد

2019/08/01 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع إحالة رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي على التقاعد.

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