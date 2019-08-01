ايران : امريكا تخشى

2019/08/01 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نشرت وسائل اعلام دولية، عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ​إيران،​ عباس كدخدائي، اليوم، قوله أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخشى من الصواريخ الإيرانية فحسب بل من منطق إيران أيضا.



وجاء تصريح كدخدائي ردا على العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت وك...

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