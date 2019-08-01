الدفاع تنفي أنباء إحالة “الغانمي” للتقاعد

2019/08/01 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع، الأنباء عن إحالة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن “عثمان الغانمي” إلى التقاعد.ونفت الوزارة في بيان “ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بهذا الشأن” .وأكدت , أن “موقعها الرسمي وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة الرسمية الوحيدة لنقل الاخبار الخاصة بها”.

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