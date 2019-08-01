الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعاون بين البرلمان والحكومة

2019/08/01 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الخميس، الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعاون بين البرلمان والحكومة .

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