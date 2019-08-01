القضاء: ترقين قيد القاضي الذي يعمل خارج القضاء

2019/08/01 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الخميس ، ترقين قيد أي قاض يعمل خارج مجلس القضاء الأعلى بأي صفة كانت، عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات.

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