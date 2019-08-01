2019/08/01 | 13:55

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ذي قار : قوائم باسماء المشمولين بقروض صندوق الاسكان

الخميس

01

أب

2019 :

01:46 pm

24

اعلن صندوق الاسكان في ذي قار عن وصول اسماء جديدة للمشمولين بقروض

الاسكان

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