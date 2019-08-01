2019/08/01 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيئة العامة للجمارك، الخميس، ضبط سيارتين دون الموديل في جمرك ام قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "السلطات الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط سيارتين دون الموديل المسموح باستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة".واضافت، ان "السيارات كانت مخفية داخل حاوية حجم ٤٠ قدم في محاولة لتهريبها"، مبينة انه "تم ضبطها بالتعاون مع شرطة الجمارك".واشارت الهيئة الى انه "تم إحالتها للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".انتهى

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