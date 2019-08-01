2019/08/01 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "اللقاء أكد على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وفق التوقيتات المحددة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".كما استعرض اللقاء "نتائج زيارة رئيس مجلس النواب إلى دولة الكويت؛ لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين الذي عُقد في شباط/فبراير عام 2018، وتأكيد الجانب الكويتي الالتزام بمخرجات المؤتمر ودعم عمل الحكومة العراقية، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي والحلبوسي يبحثان التنسيق المشترك ومنح مؤتمر الكويت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي والحلبوسي يبحثان التنسيق المشترك ومنح مؤتمر الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).