التحرش في العراق… أرقام مفزعة

2019/08/01 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف إستطلاعُ واسعُ للرأي العام قامت به “المجموعة المستقلة للأبحاث” العراقية عن أرقام مفزعة حول ظاهرة التحرش في البلاد

وكشف رئيس المجموعة د.



منقذ داغر في تغريدة له على “تويتر” أن “٨٢٪ من العراقيين عموماً و ٩٠٪ من الشباب تحت ٣٥ سنة يعتقدون أن التحرش ظاهرة شائعة في العراق.



كما أن ٩٠٪ يرون أن على الحكومة أن تفعل أكثر لمنع التحرش”.

واضاف داغر “أخطر رقم كشفت عنه دراسة المجموعة المستقلة للابحاث حول التحرش، هو أن حوالي ٦٠٪ من العراقيين (معظمهم من الذكور) يضعون اللوم على المرأة في إنتشار التحرش”!

وعلّق بقوله “عقلية المؤامرة والإنكار، وإلقاء اللوم على الآخر لا زالت جزء من تفكيرنا.



بدلاً من لَوم الجاني، نلوم الضحية”.

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