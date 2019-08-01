2019/08/01 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار تتعلق بإحالة رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي على التقاعد.وأكدت الوزارة في بيان وتلتقه وكالة صدى، ان “موقعها الرسمي وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة الرسمية الوحيدة لنقل الاخبار الخاصة بها”.ولفتت إلى أن “هذه الاشاعات مغرضة وهي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تنفي إحالة رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي على التقاعد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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