خبئها في الادغال.. لص يسرق محل هواتف في ابي غريب شاهد الفيديو

2019/08/01 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصل موقع “يس عراق” على فيديو يظهر عملية كشف دلالة للص سرق محل لبيع الهواتف النقالة في منطقة ابي غريب جنوبي بغداد.

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