مدرب الزوراء يرد على انباء تعثر صفقة عماد محسن

2019/08/01 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، على انباء تعثر صفقة انضمام مهاجم القوة الجوية السابق، عماد محسن الى صفوف الزوراء. وقال شاكر في تصريح صحفي اطلعت

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