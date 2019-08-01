2019/08/01 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف عن بدء الفريق العراقي اجتماعاته مع الوفود المشاركة في محادثات استانا حول سوريا.

وقال الصحاف في

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