2019/08/01 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين،اليوم الخميس، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب مفتش عام الوزارة منعها هدر قرابة 13 مليار دينار.وقال وزير الهجرة نوفل بهاء موسى في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن” الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مكتب مفتش عام الوزارة تمكنت من منع هدر (12) مليار و(735) مليون و(261) الف دينار من المال العام عبر ضبط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة تمنع هدر قرابة 13 مليار دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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