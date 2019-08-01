بالوثائق.. بغداد اليوم تنشر قرار محكمة القضاء الإداري بالمصادقة على إقالة محافظ الديوانية

2019/08/01 | 14:03

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بغداد اليوم _ الديوانية

عبد المهدي يدعو تركيا لتوطيد العلاقات في ملف المياه وانشاء شركات مياه مشتركة

يتبع ......

بغداد اليوم _ خاص

كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (1 اب 2019)، حقيقة ارسال كتلته تهديدا الى الحكومة والبرلمان واعطاءهما مهلة لرفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد.

وقال القيادي في التحالف، رائ

بغداد اليوم- بغداد

ناقش رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس (01 اب 2019)، سبل استثمار اموال اعمار العراق، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

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