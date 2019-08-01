2019/08/01 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام ديوان الوقف الشيعي دعوى قضائية على الجهة المنظمة لافتتاحية بطولة غرب آسيا للعام 2019 التي أقيمت على ملعب مدينة كربلاء الدولي لمخالفة الافتتاحية ضوابط وخصوصية المدن المقدسة والأخلاق والآداب العامة” .وذكر في ديوان الوقف الشيعي ان الدعوى القضائية التي أقامها الديوان تأتي من منطلق تجاوز الجهات العراقية وتحديدا اتحاد كرة القدم العراقي المنظم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوقف الشيعي يقيم دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم العراقي لتنظيمه افتتاحية بطولة غرب آسيا بأسلوب ينافي خصوصية المدن المقدسة النعيم نيوز.

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