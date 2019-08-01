2019/08/01 | 14:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي لمسؤول تركي: يجب ان يكون هناك تعاون في مجال استغلال المياه بشكل افضل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي لمسؤول تركي: يجب ان يكون هناك تعاون في مجال استغلال المياه بشكل افضل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي لمسؤول تركي: يجب ان يكون هناك تعاون في مجال استغلال المياه بشكل افضل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).