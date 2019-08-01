2019/08/01 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي , اليوم الخميس , تم الانتهاء من توزيع بطاقات ( كي كارد ) لقيادة قاطع عمليات الرافدين والالوية التابعة لها كما تم الانتهاء من توزيع البطاقات لقيادة عمليات شرق دجلة والالوية التابعة لها .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد تعلن الانتهاء من توزيع بطاقات “كي كارد” لقيادة قاطع عمليات الرافدين والالوية التابعة لها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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