الكمارك تضبط سيارتين دون الموديل في ام قصر

2019/08/01 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي اليوم الخميس، عن ضبط سيارتين دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان وتلقته وكالة صدى، “ان السيارات كانت مخفية داخل حاوية حجم (40) قدم في محاولة لتهريبها حيث تم ضبطها بالتعاون مع شرطة الكمارك.وأكدت الهيئة إحالتها للقضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها.

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