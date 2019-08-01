وزير الدفاع يزور موسكو قريبا

2019/08/01 | 14:10

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بغداد:سومر نيوز

أعلن السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي العذاري، الخميس، أن وزير الدفاع نجاح الشمري قد يزور موسكو...

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