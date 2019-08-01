2019/08/01 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الدفاع يزور موسكو قريبا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلن السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي العذاري، الخميس، أن وزير الدفاع نجاح الشمري قد يزور موسكو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الدفاع يزور موسكو قريبا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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