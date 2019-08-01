تبادل رفات ضحايا حرب بين الجانبين العراقي والايراني في منفذ مندلي ـ سومار

2019/08/01 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ناحية مندلي الحدودية شرق ديالى، مراسم تبادل رفات ضحايا ايرانيين وعراقيين من حرب ثمانينات القرن الماضي .وقال مصدر :” ان منفذ مندلي – سومار شرق ديالى شهد مراسيم تبادل رفات ضحايا عراقيين وايرانيين سقطوا خلال حرب الثمانينات “.وأضاف :” ان المعلومات التي وردتنا تفيد بان الجانب العراقي سلم رفات 20 من الضحايا الايرانيين […]

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