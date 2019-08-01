عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالإرهاب والسرقة والابتزاز الالكتروني بالعاصمة

2019/08/01 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، اعتقال متهمين بالارهاب والسرقة والابتزاز الاكتروني والمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.

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