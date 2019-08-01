اخماد حريق اندلع في مرآب منزل جنوب غرب بعقوبة

2019/08/01 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، باخماد حريق اندلع في مرآب منزل جنوب غرب بعقوبة.

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