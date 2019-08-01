2019/08/01 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول اللجنة الأمنية في محافظة ديالى السيد صادق الحسيني، الخميس، ان الحشد الشعبي اجهض جميع محاولات داعش لضرب امن المحافظة ، مبينا ان هناك تعاونا وتنسيقا كبيرين بين جميع صنوف القوات الأمنية في المحافظة.وقال الحسيني في تصريح اعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى , ان “قوات الحشد الشعبي في قاطع ديالى نفذت عمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول اللجنة الأمنية في ديالى:الحشد الشعبي أجهض جميع محاولات داعش لضرب أمن المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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